Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : présente son nouveau groupe électrogène à gaz Cercle Finance • 10/12/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le lancement de la nouvelle série 500 de son groupe électrogène MTU à gaz. Avec une plage de puissance de 250 à 550 kilowatts et des rendements de pointe allant jusqu'à 42,6%, ces groupes à gaz offrent une solution écologique et économique pour le secteur industriel et des services publics en plus d'autres applications, indique Rolls-Royce. 'Avec la série 500, nous proposons à nos clients des produits de pointe dont ils sont équipés pour l'avenir en termes d'efficacité et de respect de l'environnement, 'explique Andreas Görtz, vice-président Power Generation chez Rolls-Royce Power Systems. Les produits seront proposés dans un premier temps pour fonctionner au gaz naturel, puis au biogaz à partir de la fin de l'année.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.77%