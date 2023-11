Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: présente ses objectifs à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce dévoile ses objectifs à moyen terme fixés pour générer des performances futures records.



Ainsi, d'ici à 2027, le motoriste britannique compte atteindre un bénéfice d'exploitation de 2,5 à 2,8 milliards de livres sterling, une marge opérationnelle de 13-15% avec des flux de trésorerie disponible de 2,8 à 3,1 milliards de livres sterling et un retour sur capital de 16-18%.



Rolls-Royce a également fixé des objectifs de marge opérationnelle à moyen terme pour ses différentes divisions:



'L'aérospatiale civile connaît le changement le plus important, passant de 2,5 % en 2022 à 15-17 % d'ici 2027. Dans la Défense, nous prévoyons de passer de 11,8 % en 2022 à 14-16 %. Dans Power Systems, notre activité au cycle le plus court et la plus diversifiée, nous prévoyons de passer de 8,4 % en 2022 à 12-14 %'.



'Après un bon démarrage de notre programme de transformation, nous définissons aujourd'hui une vision claire du chemin que nous devons parcourir et des domaines sur lesquels nous devons nous concentrer', a expliqué le directeur général Tufan Erginbilgic.



' Nous fixons des objectifs financiers convaincants et réalisables à moyen terme qui permettront à Rolls-Royce de dépasser considérablement toute performance financière antérieure. Cela profitera non seulement à nos actionnaires mais aussi à nos collaborateurs, clients et partenaires', a-t-il ajouté.





