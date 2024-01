Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: présente ses mtu de nouvelle génération information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce présente la nouvelle génération de moteurs mtu 1600, des 12 cylindres diesel avec une puissance atteignant près de 1000 kW.



Cette nouvelle série est adaptée à la production d'électricité dans des applications critiques telles que les centres de données, aéroports et hôpitaux, mais aussi des centrales électriques situées dans les régions sans connexion au réseau public, ou encore les chantiers de construction isolés ou les mines.



' Il s'agit d'un produit de référence dans sa catégorie. Il nous permet d'offrir à nos clients des performances et une efficacité maximales pour leur approvisionnement énergétique ', souligne Tobias Ostermaier, président de la division Stationary Power Solutions chez Rolls-Royce Power Systems.



Rolls-Royce assure avoir augmenté les performances du moteur jusqu'à 49 % par rapport au modèle précédent.



Par ailleurs, tous les moteurs de la série 1600 mtu peuvent utiliser des carburants diesel synthétiques, notamment le carburant diesel renouvelable ou HVO (huile végétale hydrotraitée) permettant de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90 % par rapport au diesel fossile.



Depuis le début de l'année, Rolls-Royce indique avoir déjà reçu des commandes pour 22 mtu de la série 1600.





