Rolls-Royce: présente de nouvelles solutions de propulsion

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce présentera de nouvelles solutions marines durables mtu pour la propulsion, l'automatisation et les services au SMM, le salon international de l'industrie maritime, à Hambourg, en Allemagne, du 6 au 9 septembre 2022.



Dans le détail, Rolls-Royce présentera des moteurs au méthanol, des concepts de piles à combustible, des systèmes hybrides, des moteurs diesel avec post-traitement des gaz d'échappement et destinés à être utilisés avec des carburants durables, ainsi que les produits d'automatisation marine mtu NautIQ.



L'e-méthanol est un carburant neutre en CO2 grâce à sa production via des énergies renouvelables. Il a le potentiel de façonner la transition énergétique dans les systèmes de propulsion marine, par exemple pour les remorqueurs, les yachts, les ferries rapides et la navigation côtière.

Rolls-Royce Power Systems développe dans un premier temps des moteurs à méthanol basés sur le mtu Series 4000 et les lancera sur le marché à partir de 2026.



' Depuis le dernier SMM en 2018, nous avons complètement réaligné notre portefeuille maritime pour soutenir activement nos clients dans leur parcours vers la neutralité carbone ', déclare Denise Kurtulus, vice-présidente Global Marine chez Rolls-Royce.





