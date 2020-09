Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : pourrait lever jusqu'à 2,5 Mds£ Cercle Finance • 21/09/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce confirme vouloir examiner toutes les solutions pour renforcer son bilan suite à plusieurs informations dans la presse. Parmi les différentes solutions, le groupe envisage une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 2,5 milliards de livres sterling. L'étude porte également sur de nouvelles émissions de titres de créance. Le FT indiquait que le groupe était en discussion avec des fonds souverains, notamment le singapourien GIC rapporte ce matin Aurel BGC. Aucune décision finale n'a été prise pour l'instant sur le type d'opération et sur le moment pour procéder à cette opération. ' Nous avons commencé le second semestre 2020 avec une liquidité de 6,1 milliards de livres sterling (comprenant 4,2 milliards de livres sterling à fin juin et un crédit renouvelable non tiré de 1,9 milliard de livres sterling). Nous avons également finalisé un prêt à terme non utilisé de 2 milliards de livres sterling en août ' indique la direction. ' Nous avons également lancé une restructuration majeure de notre Groupe, en particulier de notre activité aérospatiale civile, avec des prévisions d'économies annuelles avant impôts de plus de 1,3 milliard de livres sterling d'ici la fin de 2022 '. ' Nous avons également déjà identifié un certain nombre de cessions potentielles qui devraient générer plus de 2 milliards de livres sterling au cours des 18 prochains mois, y compris ITP Aero ' rajoute le groupe.

