Rolls-Royce : partenariat pour le transport des vaccins ARNm

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce s'être associé à ChefsFridge afin de développer une capsule innovante à très basse température destinée au transport et au stockage des vaccins Covid dans le monde, et relever ainsi le défi de la vaccination dans pratiquement tous les environnements. Baptisé ArcticRx, ce nouveau système va contribuer au maintien de la chaîne du froid des vaccins dans le cadre de l'effort mondial de vaccination, estime Rolls-Royce. Alors que les solutions actuelles sont encore chères, encombrantes et inaccessibles à de nombreuses régions sans ressources, la solution ArcticRx est présentée comme 'réutilisable, léger et ne nécessitant pas d'électricité pour maintenir les températures ultra-basses stables requises pour les vaccins à ARNm.'

