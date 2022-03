Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: partenariat étendu avec Tadano en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 11:24









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce élargir son partenariat avec Tadano Faun et Tadano Demag, les filiales allemandes de Tadano, un fabricant japonais de grues.



La plupart des 26 modèles de grues de Tadano, avec des charges utiles de 45 à 700 tonnes , sont déjà propulsés par des moteurs mtu séries 1000, 1100, 1300 et 1500, dont les puissances s'étalent entre 129 à 480 kW.



L'expansion du partenariat devrait permettre la vente d'environ 3000 moteurs mtu d'ici la fin de 2025, indique Rolls-Royce.



Le motoriste britannique précise aussi que les moteurs mtu à couple élevé équipent déjà toutes les grues sur chenilles de Tadano.



' Cet accord approfondit la coopération entre deux sociétés qui se complètent déjà parfaitement', analyse le Dr Lei Berners-Wu, vice-président Global Industrial de l'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce.



'Tadano et Rolls-Royce ont tous deux une longue tradition et utilisent leurs produits innovants pour aborder l'avenir ensemble', a-t-il ajouté.







