Rolls-Royce : partenaire du projet d'avion modulaire Aeralis

(CercleFinance.com) - Le développeur britannique d'avions militaires Aeralis a annoncé la conclusion d'un 'protocole d'accord historique' avec Rolls-Royce, dans le cadre du développement d'un avion militaire modulaire. Le protocole d'accord porte sur l'utilisation des systèmes de propulsion de Rolls-Royce alimentant l'avion. En effet, l'appareil d'Aeralis doit pouvoir être configuré avec différents modules -monomoteurs ou bimoteurs- et il s'agira d'explorer comment la propulsion de Rolls-Royce peut être intégrée numériquement dans le processus de conception de l'avion. A terme, cela permettra de développer plusieurs variantes d'avions, destinées à différentes exigences opérationnelles. 'L'innovation est au coeur de tout ce que nous faisons chez Rolls-Royce et nous nous engageons à développer des technologies de rupture et de pointe qui contribueront à faire avancer ce programme', a commenté Alex Zino, vice-président exécutif du développement commercial et des programmes futurs chez Rolls-Royce.

