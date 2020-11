Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : ouvre un centre de support client aux USA Cercle Finance • 23/11/2020 à 12:30









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre de support client à Savannah, en Géorgie (États-Unis). Ce nouveau centre dédié aux services à la clientèle de Savannah de 5 800 m² devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de cette année. Il abritera un bureau de soutien à la clientèle sur place, une installation de réparation de services sur l'aile, un centre de finition de la centrale électrique et un entrepôt sous un même toit, assure Rolls-Royce. Le nouveau centre de service a été baptisé Rolls-Royce Raines Building, en l'honneur de la pionnière de l'aviation locale Hazel Jane Raines.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +4.49%