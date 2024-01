Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: ouvre un centre aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - La division Rolls-Royce Power Systems a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de remise à neuf et de révision de moteurs sur son campus mtu Aiken en Caroline du Sud (États-Unis).



La nouvelle installation représente un investissement de plus de 10 millions de dollars.



Le nouveau site de 6 400 m2 regroupe des activités d'atelier et d'entrepôt auparavant externalisées et les étend pour fournir des services de remise à neuf et de révision de moteurs et de composants mtu Series 2000, Series 4000 et Detroit Diesel 2-Cycle.



Initialement axée sur la remise à neuf de pièces pour le service après-vente, l'installation vise à remettre à neuf 20 000 pièces par an une fois qu'elle sera pleinement opérationnelle.



' Cette nouvelle installation améliorera considérablement la disponibilité des pièces de rechange et le soutien à la clientèle dans la région ' indique le groupe.





