Rolls-Royce : nouvel accord TotalCare pour MNG Airlines

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un accord TotalCare avec MNG Airlines portant sur les moteurs Trent 700 équipant deux nouveaux avions cargo Airbus A330-300 P2F. Basée à Istanbul, MNG exploite déjà un A330-200F, également propulsé par le Trent 700 et bénéficiant du service d'assistance TotalCare. A travers son service TotalCare, Rolls-Royce fournit une assistance de classe mondiale aux compagnies et transporteurs clients. Plus qu'un simple plan de maintenance du moteur, cette solution est basée sur la prévisibilité et la fiabilité du moteuret permet une disponibilité accrue des appareils, indique Rolls-Royce.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -2.41%