Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : nouvel accord élargi avec Sanlorenzo information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui une coopération élargie avec Sanlorenzo, spécialiste de la production de yachts. Il est ainsi prévu qu'au cours des trois prochaines années, l'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems fournisse à Sanlorenzo des moteurs de yachts mtu 10V, 12V et 16V de la série 2000 pour ses navires, en tant que fournisseur principal. Par ailleurs, Sanlorenzo sera l'un des premiers constructeurs à équiper un yacht de la nouvelle solution de intégrée mtu NautIQ Bridge, de Rolls-Royce - l'accord a été scellé ces derniers jours, lors du Monaco Yacht Show.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +4.51%