Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: nomme une nouvelle directrice juridique information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé la nomination de Kimberly C. Hicks au poste de directrice juridique de Defence and Rolls-Royce North America (RRNA).



À ce titre, elle dirigera l'équipe mondiale des avocats généraux de la Défense et supervisera les autres membres de l'équipe des avocats généraux basés aux États-Unis.



Elle se joindra également au conseil d'administration de la RRNA, qui est responsable de la supervision de l'accord spécial de sécurité avec le département de la Défense des États-Unis.



Elle a rejoint Rolls-Royce en 2022 et occupe le poste d'avocate générale par intérim pour la défense et RRNA depuis janvier 2024.



Avant de rejoindre Rolls-Royce, Elle a dirigé l'équipe des litiges et des enquêtes d'Accenture Federal Services et a occupé le poste de conseillère juridique au siège social et au secteur spatial de Northrop Grumman.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 478,00 GBX LSE -0,35%