Rolls-Royce: mobilisé pour équiper des frégates polonaises

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir que des moteurs de propulsion mtu et quatre générateurs marins destinés à la propulsion et à l'alimentation de la 1ère des trois nouvelles frégates polyvalentes Miecznik de la marine polonaise sont actuellement construits sur son site de Friedrichshafen, en Allemagne.



Chaque frégate sera équipée de quatre moteurs principaux de 8 200 kW et de quatre générateurs de 1650 kW.



Le système de propulsion CODAD permet une utilisation flexible des moteurs, offrant une autonomie de 8000 milles nautiques (soit 14 800 km) à une vitesse de croisière de 12 noeuds.



Le premier navire, basé sur le concept britannique Arrowhead 140, est en construction à Gdynia, prévu pour lancement en 2026 et mise en service en 2030, les deux autres navires suivront d'ici 2031.



Cette commande renforce la position de Rolls-Royce sur le marché des systèmes de propulsion pour navires rapides et soutient la Pologne, partenaire de l'OTAN.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 458.15 GBX LSE +1.07%