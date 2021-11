Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : mise sur la durabilité au Dubai Airshow information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - La société Rolls-Royce annonce aujourd'hui qu'elle profitera du salon aéronautique de Dubaï (Dubai Airshhow) cette année pour mettre l'accent sur ses solutions durables. La firme britannique estime que l'électrification du transport aérien constitue un pilier central du développement d'une aviation durable, et présentera ainsi le Spirit of Innovation, une technologie prometteuse dans le cadre de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et des avions de banlieue. Rolls-Royce reviendra aussi sur son travail sur les carburants d'aviation durables (SAF), en partenariat avec Shell, Airbus, le centre de recherche allemand DLR ou encore le producteur SAF Neste. Pour rappel, Rolls-Royce s'est engagé à rendre tous ses moteurs Trent compatibles à 100% avec du SAF d'ici 2023, accélérant ainsi la transition de l'aviation long-courrier vers le 'zéro net'.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.48%