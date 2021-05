Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : livre une alimentation de secours à une banque Cercle Finance • 17/05/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui avoir installé et mis en service huit groupes électrogènes de secours mtu d'une puissance de 9,2 MWe, 'dans une grande banque des environs de Madrid'. Ces dispositifs permettront de garantir l'alimentation électrique du centre de données de la banque en cas de panne du réseau électrique public. La solution globale se compose de quatre mtu 12 cylindres et de quatre mtu 16 cylindres. Ces groupes de secours ont été construits dans l'usine d'assemblage en série de Rolls-Royce à Ruhstorf (Allemagne). Par ailleurs, l'accord 'mtu ValueCare' de Rolls-Royce garantira un fonctionnement fiable du système et couvrira les maintenances préventive et corrective pendant 12 ans, ainsi que le support 24/7 et des tests annuels, précise Rolls-Royce.

