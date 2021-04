Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce : livre ses premiers mtu 16 cylindres Cercle Finance • 21/04/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir livré les premiers moteurs 16 cylindres de sa série à succès, mtu 8000. CSBC Corporation, chantier naval taïwanais, installera ainsi les deux premiers moteurs 16V 8000 M71L dans les nouveaux navires de patrouille destinés aux garde-côtes taïwanais. Ces deux unités de puissance délivrent chacune 7 280 kilowatts de puissance, permettant ainsi à ces navires de 1 000 tonnes d'atteindre les 24 noeuds. Au total, six navires de 1000 tonnes doivent être construits avec les moteurs mtu qui seront livrés d'ici la fin de 2022, précise Rolls-Royce. Par ailleurs, le motoriste britannique assure avoir également vendu 20 autres moteurs à un second client, poursuivant ainsi la 'sucess story' de la série mtu 8000.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.40%