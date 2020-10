Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : livraison d'une centrale à gaz en Inde Cercle Finance • 06/10/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce la signature d'un contrat avec Dhamra LNG Terminal Pvt. Ltd. (DLTPL) - une joint-venture entre Adani Group et Total - pour la livraison complète (ingénierie, approvisionnement et construction) d'une centrale électrique à gaz de 29 MW, liée à un terminal méthanier indien. La centrale à haut rendement offrira une fiabilité et une disponibilité élevées de plus de 98%, annonce Rolls-Royce. Lors de sa mise en service à la fin de 2021, la centrale du terminal méthanier de DLTPL, sur la côte est indienne, sera la deuxième du pays à être alimentée par des moteurs Rolls-Royce Bergen. En 2018, Rolls-Royce avait en effet fourni et mis en service une centrale de 28 MW à Ennore, dans l'état du Tamil Nadu.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +11.14%