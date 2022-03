Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: le titre rechute après les spéculations information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - L'action Rolls-Royce perd aujourd'hui près de 10% à la bourse de Londres après avoir bondi de près de 20% vendredi suite aux spéculations du marché sur un rachat potentiel.



' Rolls-Royce est régulièrement mentionné comme une cible de rachat, mais la valeur découragerait les opérations purement opportunistes ' indique Jefferies.



' BAE Systems peut apparaître comme un acquéreur potentiel, mais une telle diversification majeure s'oppose à la priorité accordée par la direction aux opérations ponctuelles et aux retours de trésorerie ' rajoute l'analyste.



Jefferies confirme son opinion à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 95p.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -10.66%