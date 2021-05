Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : le nouveau banc d'essai désormais opérationnel Cercle Finance • 27/05/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a officiellement inauguré Testbed 80, un dispositif présenté par l'industriel britannique comme 'le banc d'essai aérospatial d'intérieur le plus grand et le plus avancé au monde'. Installé à Derby (Royaume-Uni) et s'étirant sur quelque 7500m2, ce projet a nécessité près de trois ans de construction et 90 millions de livres sterling d'investissements. 'Testbed 80 n'est pas seulement grand, il est également intelligent puisqu'il dispose de la technologie de test la plus avancée que nous ayons jamais utilisée', assure Warren East, directeur général de Rolls-Royce. L'installation a été conçue pour tester toute une gamme de moteurs actuels, y compris le Trent XWB et le Trent 1000, mais aura également la capacité de tester le modèle UltraFan qui sera la base de la prochaine génération de moteurs, précise Rolls-Royce. Il s'agira aussi de tester les carburants d'aviation durable ou, à terme, les systèmes de vol hybrides ou tout électriques.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +5.03%