Rolls-Royce : le moteur Pearl 700 repousse les limites

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a fait savoir hier soir que son programme de moteurs Pearl 700 avait franchi d'importantes étapes sur la voie de la certification et d'une mise en service à l'horizon 2022, avec plus de 8000 cycles et 3000h de tests. Rolls-Royce précise que le Pearl 700 a prouvé sa fiabilité et ses performances aussi bien à froid que dans des conditions chaudes. Par ailleurs, il peut fonctionner à 100% avec du carburant d'aviation durable. Les moteurs Pearl 700 ont ainsi propulsé le Gulfstream G700 au-delà de sa vitesse de fonctionnement (Mach 0.925) et de son altitude de croisière (51 000 pieds) maximales, atteignant Mach 0.99 et une altitude de 54 000 pieds.

