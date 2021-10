Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : le moteur Pearl 700 choisi par Gulfstream information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que ses moteurs Pearl 700 ont été sélectionnés par Gulfstream, constructeur états-unien d'avions privés, pour propulser le G800, le dernier jet d'affaires à très long rayon d'action de la société. 'Ce type de moteur a été spécialement conçu pour Gulfstream et pourrait recevoir sa certification l'année prochaine', indique Rolls-Royce. Le moteur sera alors un groupe motopropulseur exclusif dédié aux nouveaux Gulfstream G700 et Gulfstream G800.

