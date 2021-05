Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce : le directeur général dresse un point de marché Cercle Finance • 13/05/2021 à 12:33









(CercleFinance.com) - Alors que Rolls-Royce Holdings tient aujourd'hui son assemblée générale annuelle, le constructeur a publié sur son site Internet une courte déclaration de Warren East, son directeur général, à l'attention des actionnaires. Le dirigeant se dit convaincu que les mesures de restructuration prises en 2020 conduiront à des réductions de coûts permanentes et amélioreront la productivité à terme, permettant à la firme de se rétablir fortement lorsque l'activité reprendra. ' Au cours des quatre premiers mois de 2021, les heures de vol des gros moteurs représentaient environ 40% des niveaux de 2019 ', annonce-t-il, un résultat qu'il juge ' conforme aux hypothèses de planification '. Le dirigeant anticipe une reprise de l'activité dans la branche Power Systems au cours des derniers mois de l'année. Mettant en avant les succès des tests sur les carburants d'aviation durables, Warren East a indiqué que Rolls-Royce s'engageait à respecter ses objectifs durables et à soutenir la transition vers des solutions à émissions carbonées nulles ou faibles. Enfin, le responsable a souligné que Rolls-Royce restait dans l'attente du résultat de l'appel d'offres du ministère américain de la défense, dans le cadre du programme de remplacement des moteurs du B-52. Une décision est attendue à ce sujet avant la fin de l'année.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.60%