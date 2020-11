Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : le consortium SMR prévoit de créer 6000 emplois Cercle Finance • 11/11/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le consortium d'entreprises britanniques travaillant à la conception de petits réacteurs modulaires (SMR) et dirigé par Rolls-Royce a annoncé qu'il prévoyait de créer 6000 emplois régionaux au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, si le gouvernement britannique prend un engagement clair permettant la construction de 16 petites centrales à réacteurs modulaires au cours des 20 prochaines années. Les centrales électriques contribueront à garantir un prix abordable de l'énergie tout en permettant au Royaume-Uni de tenir ses engagements de zéro émission. Jusqu'à 80% (en valeur) des composants de la centrale électrique seront fabriqués dans des usines des Midlands et du nord de l'Angleterre.

