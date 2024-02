Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: le BPA courant s'envole en 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce publie un CA courant de 15 409 M£ au titre de l'exercice 2023, en hausse de 21% par rapport à la même période un an plus tôt (12 691 M£).



Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ressort à 1590 M£, contre 652 M£ un an plus tôt à la même période. Rolls-Royce publie un bénéfice courant avant impôts de 1262 M£, multiplié par 6 par rapport à 2022 (206 M£), laissant apparaître un BPA courant de 13,75£ en 2023 contre 1,95£ douze mois plus tôt.



Rolls-Royce met notamment en avant la hausse de la marge opérationnelle sous-jacente du groupe qui s'est établie à 10,3% contre 5,1% à la période précédente.



Pour 2024, le motoriste britannique vise désormais un résultat d'exploitation courant compris entre 1,7 et 2 Mds£, et un FCF compris entre 1,7 et 1,9 Md£.





