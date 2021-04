Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : lance un réseau de recherche en cyber-sécurité Cercle Finance • 22/04/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce aujourd'hui avoir lancé un nouveau réseau de recherche en cyber-sécurité, le Rolls-Royce Cybersecurity Technology Research Network. Deux des principales universités spécialisées dans ce domaine, à savoir la Purdue University (Indiana) et la Carnegie Mellon University (Pennsylvanie), ont rejoint ce projet et ont déjà commencé les travaux de recherche, assure Rolls-Royce. Dans ce cadre, les deux universités mènent des recherches financées par Rolls-Royce pour renforcer la sécurité des systèmes de propulsion et d'alimentation du motoriste britannique. Il s'agira notamment de mobiliser des solutions d'intelligence artificielle afin de détecter d'éventuelles intrusions dans des systèmes embarqués à ressources limitées. ' Ce partenariat nous permettra de diriger et de créer de nouvelles solutions face à la cyber-menace en constante évolution, alors que nous nous concentrons sur la fourniture de produits cyber-résilients ', résume Tom Bell, p.d.-g. de Rolls-Royce North America.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +2.18%