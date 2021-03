Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : lance le plus grand moteur d'avion du monde Cercle Finance • 29/03/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le début de la construction du plus grand moteur d'avion du monde. Le groupe a officiellement commencé à construire le plus grand moteur aéronautique du monde. ' UltraFan contribuera à redéfinir le transport aérien durable pour les décennies à venir ' indique le groupe. Les travaux sur le premier module sont en cours sur le site DemoWorks à Derby, au Royaume-Uni. Le moteur de démonstration a un diamètre de 140 pouces, sera terminé d'ici la fin de l'année. ' Ce moteur constitue la base d'une nouvelle famille de moteurs UltraFan capables d'équiper des avions à fuselage étroit et à large fuselage et d'offrir une amélioration de 25 % du rendement énergétique par rapport à la première génération de moteurs Trent ' indique le groupe. Le premier essai du moteur sera effectué avec un carburant d'aviation 100% durable.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.35%