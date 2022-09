Rolls Royce: lance des moteurs ferroviaires verts information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 13:16

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce lance des moteurs ferroviaires mtu destinés à être utilisés avec des carburants durables. Les émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu'à 100 % par rapport au diesel.



Ces moteurs, des séries 1300, 1500 et 1800, sont déjà commercialisés et homologués pour une utilisation avec des carburants synthétiques tels que le HVO. Les moteurs de la série 1600 et les versions de la série 4000 suivront dans un avenir proche.



' Aucune modification significative des performances n'a été observée et la disponibilité et la durée de vie de nos moteurs restent inchangées ', relève Jürgen Blassmann, directeur de l'activité ferroviaire de l'unité commerciale Power Systems de Rolls-Royce.



' Il est ainsi possible d'atteindre les objectifs écologiques avec les véhicules existants et sans devoir procéder à des modifications complexes et coûteuses des infrastructures ', ajoute-t-il.