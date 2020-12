Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce : la turbine MT30 choisie par la marine Coréenne Cercle Finance • 02/12/2020 à 11:03









(CercleFinance.com) - Rolls Royce annonce que sa turbine à gaz MT30 a été sélectionnée par la marine de la République de Corée (RoKN), afin d'équiper la frégate FFX Batch III, connue sous le nom de frégate de classe Ulsan, qui sera construite par Hyundai Heavy Industries. Outre sa turbine MT30, Rolls-Royce fournira également un service de gestion de la santé du moteur (EHM) qui permet de réduire les effectifs et les coûts de maintenance, tout en permettant la collecte de données et d'analyses fiables sur les moteurs pour maximiser la disponibilité des actifs et optimiser la maintenance à bord. La turbine à gaz MT30 a déjà été choisie par plusieurs marines à travers le monde, de l'US Navy aux frégates de classe Daegu de la République de Corée, en passant par les porte-avions de classe Queen Elizabeth de la Royal Navy ou encore le nouveau quai d'hélicoptère d'atterrissage de la marine italienne.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -1.72%