Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : la propulsion hybride dépasse 1 MW de puissance information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce que son PGS1 (Power Generation System 1), un système de propulsion aérienne et d'alimentation électrique hybride, a dépassé le mégawatt de puissance à l'occasion d'un test sur banc d'essai à Bristol (Royaume-Uni). 'Nous avons fait un excellent début de test - atteindre un mégawatt est une grande réussite. Maintenant, nous voulons aller plus loin et voir ce que nous pouvons finalement réaliser', a réagi Adam Newman, ingénieur en chef du projet Aviation Futures chez Rolls-Royce. Les tests vont maintenant se poursuivre avec l'objectif d'atteindre jusqu'à 2,5 mégawatts, indique le constructeur.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.87%