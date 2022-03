Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce investit 400M$ dans son site de l'Indiana information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce North America va investir 400 millions de dollars dans des travaux de modernisation de ses installations consacrées aux tests des moteurs, dans l'Indiana, portant ainsi à 1,5 milliard de dollars l'investissement total de l'entreprise aux États-Unis au cours de la dernière décennie.



De nouvelles installations à Indianapolis mettront à niveau les capacités complètes de test des moteurs. L'installation d'Indianapolis testera des nombreux modèles de moteurs, y compris ceux de la flotte de B-52 de l'US Air Force, avec qui Rolls-Royce a remporté un contrat de 2,6 milliards de dollars l'automne dernier pour fabriquer 650 moteurs destinés à ce bombardier emblématique.



Cet investissement établira le site d'Indianapolis parmi les campus de fabrication de pointe de Rolls-Royce dans le monde.







