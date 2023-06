Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: inaugure une usine d'assemblage en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a officiellement inauguré aujourd'hui une nouvelle usine d'assemblage pour ses moteurs mtu série 2000 à Kluftern (Allemagne).



Cette nouvelle installation de production permettra d'offrir davantage d'espace pour l'assemblage et l'expédition.



Ainsi, l'assemblage des moteurs mtu de la série 2000 sera transféré à Kluftern, permettant la modernisation des halls d'assemblage existants de l'usine 2 de Rolls-Royce à Friedrichshafen, qui fournira un espace de production à long terme pour le moteur de la série 4000.







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.48%