Rolls-Royce: inaugure un banc d'essai sur un site de la NASA

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé l'inauguration d'un site de test 'unique' dédié aux essais de turbine à gaz à hydrogène en plein air, au sein centre spatial Stennis de la NASA dans le Mississippi, en partenariat avec easyJet.



Il s'agira du 3ème banc d'essai de Rolls-Royce à la NASA Stennis, élargissant une collaboration de plusieurs décennies avec la NASA.



Ce programme vise à développer des technologies pour répondre à la demande croissante en énergie tout en atteignant la neutralité carbone d'ici 2050.



Les tests porteront sur l'intégration des technologies nécessaires pour un fonctionnement 100 % à l'hydrogène sur un moteur Rolls-Royce Pearl 15 modifié, avec l'expertise en ingénierie de Tata Consultancy Services (TCS).







Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 440,40 GBX LSE -0,65%