Rolls-Royce : fournit sa technologie à l'indonésien SpaceDC Cercle Finance • 17/11/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - SpaceDC a officiellement lancé son nouveau campus de centre de données ID01 de 25,45 MW doté de la technologie Rolls-Royce. Il s'agit du premier centre de données axé sur l'environnement en Indonésie. Trois systèmes à essence et diesel MTU de Rolls-Royce dotés de la dernière technologie de post-traitement des gaz d'échappement fournissent une charge de base et une alimentation de secours efficaces et propres ainsi qu'un refroidissement. Réduire l'impact environnemental des centres de données est l'objectif commun de SpaceDC et de Rolls-Royce. 'Avec la mise en service du campus de SpaceDC, l'usine Jak2 à Jakarta, les deux sociétés ont fait un grand pas vers cet objectif', indique Rolls-Royce.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -2.67%