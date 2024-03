Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: fournit 4 mtu Kinetic à X-FAB en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir fourni et mis en service quatre de ses mtu Kinetic PowerPacks à X-FAB Sarawak, la division malaisienne de X-FAB, le premier groupe de fonderie au monde pour les applications de semi-conducteurs spécialisés.



Les unités d'alimentation dynamique sans interruption (DUPS) sécurisent la charge électrique critique pour les opérations du site de fabrication de l'entreprise situé à Kuching, Sarawak, en Malaisie.



Les PowerPacks mtu Kinetic sont conçus pour fonctionner de manière transparente face aux défis d'alimentation électrique les plus exigeants, assure Rolls-Royce.







