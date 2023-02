Rolls-Royce: fournira 68 moteurs à Air India information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 15:50

(CercleFinance.com) - Le contrat record signé hier entre Air India, Boeing et Airbus se répercute chez les différents fournisseurs.



Rolls-Royce annonce ainsi aujourd'hui avoir reçu une commande d'Air India pour 68 moteurs Trent XWB-97, plus des options pour 20 autres. Il s'agit de la plus grosse commande jamais enregistrée pour le Trent XWB-97, qui équipe exclusivement l'Airbus A350-1000.



Air India a également commandé 12 moteurs Trent XWB-84, l'unique option de moteur pour l'Airbus A350-900. Les détails financiers de la commande ne sont pas divulgués.



Tufan Erginbilgic, directeur général de Rolls-Royce, a déclaré : 'Avec un secteur de l'aviation dynamique et en pleine croissance, l'Inde est un marché d'importance stratégique pour nous et nous sommes impatients de travailler avec Air India.'



'Nous sommes convaincus que ces moteurs apporteront la fiabilité et l'efficacité que les consommateurs attendent des principales compagnies aériennes actuelles, et qu'ils joueront ainsi un rôle important dans la stratégie globale de transformation et de croissance d'Air India', ajoute Campbell Wilson, directeur général d'Air India.