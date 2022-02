Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: finalise la vente de ses 23,1% dans Air Tanker information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir finalisé la vente de sa participation de 23,1% dans Air Tanker Holding Limited à Equitix Investment Management Limited pour un produit de 189 M£.



Le produit de la transaction sera utilisé pour aider à reconstruire le bilan de Rolls-Royce afin de soutenir l'ambition de la société de retrouver un profil de crédit de qualité supérieure à moyen terme.



AirTanker Holdings Limited possède 14 avions A330-200 Voyager, une flotte opérée par AirTanker Services Limited, dont Rolls Royce reste actionnaire à hauteur de 23,5 %.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.11%