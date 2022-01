Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: finalise la vente de Bergen Engines information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 10:39









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir finalisé la vente de son activité Bergen Engines à Langley Holdings.



Grâce aux 91 millions d'euros de produit de la vente et aux 16 millions d'euros de liquidités de Bergen Engine conservés par Rolls Royce, le constructeur britannique compte revenir à un profil de crédit de première qualité à moyen terme.



En 2020, Bergen Engines a généré un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, précise Rolls-Royce.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +4.04%