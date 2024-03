Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: étend ses installations pour le contrat 'Aukus' information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui que WSP, société de conseil en services professionnels multidisciplinaires de premier plan, sera son partenaire de conception pour l'agrandissement de son site de Raynesway, à Derby (Grande-Bretagne).



Roll-Royce compte en effet doubler la taille de son site de sous-marins pour répondre à la demande croissante de la Royal Navy à la suite du vaste contrat dit 'Aukus', signé l'an dernier.



Cette augmentation de la demande entraînera la construction de nouvelles installations de fabrication et de bureaux et créera 1 170 postes qualifiés dans diverses disciplines, notamment la fabrication et l'ingénierie.



La prochaine étape du programme d'expansion de Rolls-Royce sur dix ans consistera à sélectionner le partenaire de construction qui donnera vie aux conceptions de WSP.



Il s'agira de construire les installations de fabrication et de bureaux ainsi que les infrastructures du site attenantes. L'entreprise gagnante sera annoncée dans les semaines à venir.





