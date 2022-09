Rolls-Royce et Sanlorenzo s'associent dans la propulsion au méthanol des yachts de luxe

(AOF) - Rolls-Royce et le constructeur italien de yachts Sanlorenzo prévoient de développer et de construire un grand yacht à moteur doté d'un système de propulsion à moteur capable de fonctionner de manière neutre en carbone avec du méthanol "vert". Les deux sociétés ont annoncé un protocole d'accord exclusif à cet effet pour des yachts de 40 à 70 mètres, à la veille de l'ouverture du festival de la plaisance de Cannes 2022. Propulsé par deux moteurs à méthanol MTU basés sur la série 4000, le yacht de Sanlorenzo devrait entreprendre son voyage inaugural en 2026.

Le moteur à méthanol, qui devrait être à allumage par étincelle, sera basé sur le MTU Série 4000. "Nous aurons dans notre portefeuille des systèmes de propulsion fonctionnant au méthanol pour d'autres applications maritimes ainsi que pour les yachts, par exemple pour la navigation commerciale. Ils feront partie de notre écosystème de carburants durables, que nous sommes en train de bâtir. Cet écosystème comprendra également des applications alimentées par des piles à combustible ainsi que l'électrolyse de l'hydrogène vert, l'ingrédient de base du méthanol vert", a affirmé Otto Preiss, COO et CTO de la division Power systems de Rolls-Royce.

