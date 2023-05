Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce: essais de son démonstrateur UltraFan information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a achevé avec succès les premiers essais de son démonstrateur technologique UltraFan sur son site de Derby, au Royaume-Uni. Les premiers essais ont été effectués en utilisant 100 % de carburant aviation durable (SAF).



'Il s'agit d'un moment historique pour Rolls-Royce - c'est la première fois en 54 ans que le fabricant de moteurs aéronautiques teste une toute nouvelle architecture de moteur' indique le groupe.



'La confirmation de la capacité de l'ensemble des technologies incorporées dans le démonstrateur est un grand pas vers l'amélioration de l'efficacité des moteurs aéronautiques actuels et futurs'.



L'UltraFan permet d'améliorer de 10 % le rendement du Trent XWB. À plus court terme, il est possible de transférer les technologies du programme de développement UltraFan aux moteurs Trent actuels.



Tufan Erginbilgic, DG de Rolls-Royce, a déclaré : 'Le démonstrateur UltraFan change la donne - les technologies que nous testons dans le cadre de ce programme ont la capacité d'améliorer les moteurs d'aujourd'hui et de demain. Associés à des carburants aéronautiques durables, les moteurs seront essentiels pour atteindre l'objectif de l'industrie, à savoir des vols nets zéro d'ici 2050'.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +1.60%