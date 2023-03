Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce: équipera les sous-marins australiens information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'accord trilatéral AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, il a été annoncé que Rolls-Royce Submarines fournira des réacteurs pour les sous-marins à propulsion nucléaire de l'Australie.



Cette annonce entraînera la création de milliers d'emplois pour Rolls-Royce et pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement britannique.



Rolls-Royce Submarines, basée à Derby, au Royaume-Uni, emploie actuellement plus de 4 000 personnes et conçoit, fabrique et assure le soutien en service des réacteurs à eau pressurisée qui équipent chaque bateau de la flotte de sous-marins de la Royal Navy.



Steve Carlier, président de Rolls-Royce Submarines s'est félicité de cette nouvelle : ' Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel en aidant l'Australie à acquérir sa propre capacité de sous-marins à propulsion nucléaire. '





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +2.30%