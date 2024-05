Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: équipe un remorqueur GNL à Singapour information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le premier remorqueur GNL équipé d'un système hybride est mis en service à Singapour avec des moteurs à gaz mtu de Rolls-Royce.



JMS Sunshine est le premier remorqueur GNL au monde propulsé par un système hybride avec des moteurs à gaz mtu de Rolls-Royce. Seatrium Limited est le concepteur, le constructeur et l'opérateur du nouveau remorqueur de 29 mètres et de 65 tonnes de traction. Rolls-Royce a fourni deux moteurs à gaz mtu de 16 cylindres de la série 4000M55RN et l'unité de régulation du gaz (GRU) pour le remorqueur portuaire.



' Les moteurs mtu ont été sélectionnés parce qu'ils répondent aux exigences des opérations des remorqueurs portuaires - en termes de fiabilité, de facilité d'utilisation, de comportement dynamique du moteur et de faibles émissions', a déclaré Chew Xiang Yu, responsable de l'activité marine civile de Rolls-Royce Power Systems en Asie.





