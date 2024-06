Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: équipe un ferry rapide avec un mtu hybride information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir que la compagnie Liberty Lines a lancé à Trapani, en Sicile, le 'Vittorio Morace', le premier ferry rapide hybride de cette taille au monde, propulsé par un système hybride mtu de Rolls-Royce.



Ce navire de 39,5 mètres, capable de transporter 251 passagers à plus de 30 noeuds, réduit significativement l'impact environnemental des opérations maritimes.



Construit par Astilleros Armon et conçu par Incat Crowther, il est classé 'Green Plus' par RINA.



Le système hybride permet une conduite sans émission dans les ports et utilise du diesel renouvelable, réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 90 %.





