Le motoriste britannique équipera quatre Boeing 787 Dreamliner de la compagnie aérienne, dans le cadre du renouvellement de sa flotte long-courrier engagé en 2024.

Rolls-Royce annonce que Royal Brunei Airlines a commandé huit moteurs Trent 1000 XE destinés à quatre Boeing 787-9. Cliente du motoriste depuis 2013, la compagnie exploite déjà cinq Boeing 787-8 équipés de Trent 1000.

Le Trent 1000 XE bénéficie d'améliorations visant à renforcer sa durabilité, notamment une nouvelle aube de turbine haute pression permettant de tripler, au maximum, le temps de fonctionnement entre deux interventions. Il affiche également une réduction de 0,2% de la consommation spécifique de carburant par rapport au Trent 1000 TEN.

Les moteurs seront couverts par le contrat de maintenance TotalCare de Rolls-Royce. Le groupe poursuit parallèlement l'expansion de ses capacités de maintenance au Royaume-Uni, à Singapour et en Allemagne, dans le cadre d'un programme plus large de 1 MdGBP consacré au développement et à l'amélioration de la famille Trent.

En milieu d'après-midi, le titre Rolls-Royce progressait d'environ 1,1% à Londres autour des 1 345 pence, affichant une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.