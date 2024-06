Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: élargit son programme de moteurs mtu information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce fait savoir que sa division Power Systems a élargi son programme de moteurs mtu pour les véhicules militaires terrestres, en introduisant un groupe motopropulseur hybride et une version 10 cylindres de la série mtu 199, offrant plus de 1100 kW de puissance.



Le groupe motopropulseur hybride combine un moteur diesel haute performance et une propulsion électrique à batterie, offrant de nouvelles capacités tactiques telles que la réduction du bruit, une meilleure dissimulation et une consommation de carburant réduite.



Ce système permet également une conduite plus silencieuse et dynamique. Rolls-Royce met en avant ces innovations comme des contributions importantes à la défense des pays de l'OTAN et de leurs alliés.





