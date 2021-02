Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : élargit sa gamme de MTU grâce à Kinolt Cercle Finance • 02/02/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - La division Power Systems de Rolls-Royce étend le portefeuille de sa marque de moteurs MTU et propose depuis le 1er février des MTU Kinetic PowerPacks, incluant des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS), fruits de l'acquisition de Kinolt l'année dernière. Ces nouveaux groupes électrogènes fournissent une qualité d'énergie continuellement élevée et éliminent les effets 'parasites' du réseau électrique, indique Rolls-Royce. Les MTU Kinetic PowerPacks combinent ainsi la fonction d'une alimentation sans coupure avec une alimentation de secours, des éléments très importants pour des installations critiques telles que les centres de données, les hôpitaux ou les usines industrielles avec des processus de production sensibles. Rachetée par Rolls-Royce l'an dernier, Kinolt exerce sous le nom de Rolls-Royce Solutions Liège SA depuis le 1er février 2021.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +0.68%