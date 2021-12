Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : dresse un bilan de son activité commerciale information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - La reprise progressive des vols internationaux couplée à la reprise du marché des systèmes électriques et à la résilience du secteur Défense, ont permis de porter les performances commerciales de Rolls-Royce, a annoncé aujourd'hui le motoriste britannique, à l'occasion d'un point de marché. Le constructeur estime de plus que son programme de restructuration est conforme à son objectif d'économies de 1,3 milliard de livres sterling d'ici fin 2022. 'D'ici fin 2021, nous prévoyons aussi la suppression de plus de 8500 postes, le rythme de la restructuration dépassant notre plan initial', fait savoir la société britannique. 'Bien que des incertitudes externes subsistent clairement, nous avons assisté à une reprise progressive de notre activité Aéronautique civile, un carnet de commandes croissant dans les systèmes électriques et nous avons obtenu un contrat important dans la défense', rappelle Warren East, directeur général. Le responsable fait notamment référence au contrat de 2,6 Mds$ signé avec l'armée US et portant sur le remplacement des moteurs de 76 appareils B-52 dans les trente prochaines années - sachant qu'un B-52 dispose de huit moteurs. Rolls-Royce met aussi en avant le succès de son activité SMR -du nom de ses petits réacteurs nucléaires modulables- ou du 'Spirit of Innovation', soit l'avion tout électrique le plus rapide au monde. La firme indique enfin poursuivre son plan de renforcement du bilan: plusieurs cessions ont déjà été annoncées, conformément au plan de cession de 2 Mds£ poursuivi par l'entreprise.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE -3.66%