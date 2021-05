Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls Royce : devrait relancer la cession de Bergen Engines Cercle Finance • 10/05/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le groupe devrait relancer son projet de cession de Bergen Engines selon Sky News. Deloitte aurait choisi pour conseiller Rolls Royce. ' Cette opération avait été bloquée par la Norvège en mars parce que le pays n'était pas à l'aise avec la vente au groupe russe TMH ' souligne Aurel BGC. Le gouvernement norvégien voyait en effet d'un mauvais oeil le transfert des technologies Bergen Engines en direction de la Russie, un pays avec lequel la Norvège n'entretient pas de coopération en matière de sécurité. Cette annonce avait provoqué ' une incertitude considérable ' chez Bergen Engines, qui emploie plus de 900 personnes dans le monde, dont 650 dans l'usine principale de Hordvikneset, avait indiqué le constructeur. La vente de Bergen Engines s'inscrit dans la stratégie de cession conduite par Rolls-Royce dont l'objet est de lever au moins 2 milliards de livres sterling à l'horizon 2022.

Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG LSE +2.77%