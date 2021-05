Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce : dévoile son nouveau moteur, le Pearl 10X Cercle Finance • 07/05/2021 à 13:11









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a officiellement dévoilé le 'Pearl 10X', présenté commele plus puissant des moteurs Pearl, une famille de moteurs qui domine le marché de l'aviation d'affaires. Le moteur a été conçu pour propulser exclusivement le tout nouvel avion phare de Dassault, le Falcon 10X, présenté hier soir par l'avionneur français. Il s'agit d'ailleurs du premier moteur Rolls-Royce à propulser un jet Dassault, précise le motoriste britannique. Le Pearl 10X est développé autour d'une base de moteur Advance2, combinée à un système basse-pression haute performance, qui se traduit par une poussée de plus de 18 000 lb et un rendement supérieur de 5%, ajoute Rolls-Royce. Le Centre d'excellence de Rolls-Royce dédié aux moteurs d'aviation d'affaires, situé à Dahlewitz (Allemagne) se penche actuellement sur le Pearl 10X à travers un programme de test complet, afin de déterminer sa capacité à fonctionner avec des carburants d'aviation 100% durables.

